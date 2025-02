SUS registra maior número de cirurgias eletivas da história em 2024 Ao todo, 13.663.782 procedimentos médicos planejados foram realizados no último ano; alta é de 10,8% em relação aos números de 2023... ND Mais|Do R7 26/01/2025 - 00h07 (Atualizado em 26/01/2025 - 00h07 ) twitter

O Ministério da Saúde anunciou, neste sábado (25), um novo recorde: o maior número de cirurgias eletivas realizadas da história do SUS (Sistema único de Saúde). Ao todo, 13.663.782 procedimentos foram realizados em 2024, o que representa um aumento de 10,8% em relação aos números de 2023, que totalizou 12.322.368 operações. Comparando com os dados de 2022, que contemplou 10.314.385 cirurgias, a alta é de 32%.

Para mais detalhes sobre esse importante avanço no sistema de saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

