Suspeita de dar bolo envenenado para a família é encontrada morta em presídio do RS Deise Moura dos Anjos estava presa desde janeiro, quando foi apontada como responsável pela morte de três pessoas da própria família... ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 15h26 (Atualizado em 13/02/2025 - 15h26 ) twitter

A mulher suspeita de matar três pessoas, da própria família, com bolo envenenado no Rio Grande do Sul, foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (13). Deise Moura dos Anjos foi encontrada sem vida durante revista na cela em que estava na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba.

