Suspeito atrai menina de 10 anos com refrigerante e biscoitos para estuprá-la em SC

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante, em Chapecó, Oeste de Santa Catarina, suspeito de estuprar uma menina de 10 anos. O crime ocorreu na quinta-feira (25), após o suspeito atrair a criança com a promessa de biscoitos e refrigerante.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

