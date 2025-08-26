Suspeito atrai menina de 10 anos com refrigerante e biscoitos para estuprá-la em SC
Homem de 38 anos foi preso suspeito de estuprar uma menina de 10 anos, em Chapecó; ele teria atraído a vítima com refrigerante e biscoitos...
Um homem de 38 anos foi preso em flagrante, em Chapecó, Oeste de Santa Catarina, suspeito de estuprar uma menina de 10 anos. O crime ocorreu na quinta-feira (25), após o suspeito atrair a criança com a promessa de biscoitos e refrigerante.
Um homem de 38 anos foi preso em flagrante, em Chapecó, Oeste de Santa Catarina, suspeito de estuprar uma menina de 10 anos. O crime ocorreu na quinta-feira (25), após o suspeito atrair a criança com a promessa de biscoitos e refrigerante.
Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: