Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Suspeito atrai menina de 10 anos com refrigerante e biscoitos para estuprá-la em SC

Homem de 38 anos foi preso suspeito de estuprar uma menina de 10 anos, em Chapecó; ele teria atraído a vítima com refrigerante e biscoitos...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante, em Chapecó, Oeste de Santa Catarina, suspeito de estuprar uma menina de 10 anos. O crime ocorreu na quinta-feira (25), após o suspeito atrair a criança com a promessa de biscoitos e refrigerante.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.