Suspeito de 38 anos é alvo de operação por armazenar conteúdo de pornografia infantil em SC O homem é investigado no município de Maravilha, no Oeste do estado; Polícia Civil encontrou conteúdo de pornografia infantil no celular...

