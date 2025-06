Suspeito de abordagem armada a delegado-geral no Morro do Horácio é preso em Florianópolis Delegado-geral cortava caminho pelo Morro do Horácio em 21 de maio, quando foi abordagem ocorreu e mobilizou uma operação na comunidade... ND Mais|Do R7 19/06/2025 - 00h16 (Atualizado em 19/06/2025 - 00h16 ) twitter

A PCSC (Polícia Civil de Santa Catarina) prendeu, na manhã desta quarta-feira (18), um dos suspeitos de abordar o delegado-geral, Ulisses Gabriel, no Morro do Horácio, em Florianópolis. O episódio ocorreu em 21 de maio, quando uma abordagem terminou em tiroteio e mobilizou uma operação na comunidade.

