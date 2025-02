Suspeito de amarrar e matar homem em Itapoá que estava foragido é preso Foragido foi encontrado em Campo Alegre, no Planalto Norte do Estado; relembre o caso ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 13h26 (Atualizado em 28/02/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O suspeito de cometer um homicídio em Itapoá, no Litoral Norte de Santa Catarina, foi preso nesta quinta-feira (27) em Campo Alegre, no Planalto Norte. Ele estava foragido e teria sido um dos autores do crime ocorrido no dia 15 de fevereiro do ano passado.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os detalhes dessa prisão e o desdobramento do caso.

Leia Mais em ND Mais:

Pix por aproximação começa a funcionar nesta sexta (28); entenda regras e limites para uso

Motorista de van fica gravemente ferido após acidente na BR-282, em SC

Incêndio de grandes proporções mobiliza bombeiros de quatro cidades no Sul de SC