Suspeito de atacar delegacia na Grande Florianópolis é preso menos de 72h após o atentado
Polícia Civil prendeu homem de 27 anos e identificou outros dois envolvidos no ato de vandalismo em delegacia de Tijucas
Menos de 72 horas após a delegacia da Polícia Civil de Tijucas, na Grande Florianópolis, ser alvo de pedrada, um dos suspeitos de envolvimento, de 27 anos, foi preso preventivamente.
