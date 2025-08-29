Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Suspeito de atacar delegacia na Grande Florianópolis é preso menos de 72h após o atentado

Polícia Civil prendeu homem de 27 anos e identificou outros dois envolvidos no ato de vandalismo em delegacia de Tijucas

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Menos de 72 horas após a delegacia da Polícia Civil de Tijucas, na Grande Florianópolis, ser alvo de pedrada, um dos suspeitos de envolvimento, de 27 anos, foi preso preventivamente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.