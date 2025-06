Suspeito de engravidar a própria filha e de abusar da neta de 6 anos é encontrado morto em SC Ele estava preso preventivamente desde quinta-feira (26) e havia admitido que cometeu abusos; investigações prosseguem para apurar... ND Mais|Do R7 30/06/2025 - 03h35 (Atualizado em 30/06/2025 - 03h35 ) twitter

O homem de 54 anos, preso na última quinta-feira (26) por estupro contra a filha e a neta, foi encontrado morto neste domingo (29) no Presídio Regional de Joinville, no Norte de Santa Catarina. Ele estava detido por crimes de violência intrafamiliar, sob custódia preventiva enquanto as investigações prosseguiam.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

