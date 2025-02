Suspeito de esfaquear ex-esposa em rua de Chapecó é preso O homem esfaqueou a ex-esposa com um canivete em uma rua do município; ele foi preso na quinta-feira (30) no bairro Passo dos Fortes... ND Mais|Do R7 31/01/2025 - 13h08 (Atualizado em 31/01/2025 - 13h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 29 anos foi preso suspeito de tentar matar a ex-esposa em Chapecó, no Oeste de Santa Santa Catarina. O crime aconteceu na segunda-feira (27) no bairro Presidente Médici e ele foi preso na tarde de quinta-feira (30) no Passo dos Fortes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso chocante.

Leia Mais em ND Mais:

Aos 18 anos, modelo de SC brilha em desfile de grife em Paris

Duas pessoas são encontradas mortas em uma casa de Chapecó; suspeitos foram presos

Mauro de Nadal encerra passagem como presidente da Alesc e apresenta balanço da sua gestão