Suspeito de espancar torcedor por usar camisa de rival é preso em Joinville Homem fugiu do Pará e foi localizado em Joinville após trabalho conjunto das polícias civis ND Mais|Do R7 19/06/2025 - 03h55 (Atualizado em 19/06/2025 - 03h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Mais um suspeito de participar da agressão e roubo a um torcedor em Belém, no mês de fevereiro, foi preso. O homem foi localizado em Joinville, durante a segunda fase da operação Intolerância, deflagrada em conjunto com a Polícias Civis do Pará e de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso impactante.

Leia Mais em ND Mais:

Saiba quando o governo de SC assumirá hospital Ruth Cardoso

O advogado poderoso que Carla Zambelli contratou para escapar da prisão

Praia Grande mobiliza comunidade para manter chancela de Geoparque Mundial da Unesco