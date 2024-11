Suspeito de importunação sexual em ônibus de Joinville pode ter deixado SC, indica áudio Suspeito de importunação sexual em ônibus de Joinville pode ter deixado SC, indica áudio ND Mais|Do R7 13/11/2024 - 18h50 (Atualizado em 13/11/2024 - 18h50 ) twitter

Suspeito de importunação sexual em ônibus de Joinville

Um áudio enviado pela esposa do suspeito de importunação sexual contra uma adolescente em Joinville, no Norte de Santa Catarina, indica que o casal pode ter deixado o Estado após a repercussão do caso. A denúncia do crime veio à tona no último sábado (9) e repercutiu fortemente na internet.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso alarmante.

