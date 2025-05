Suspeito de liderar ataque a bomba em show de Lady Gaga é solto após pagar fiança Luis Fabiano da Silva seria um dos chefes do grupo que promovia discurso de ódio na internet e planejava ataques com explosivos improvisados... ND Mais|Do R7 05/05/2025 - 21h26 (Atualizado em 05/05/2025 - 21h26 ) twitter

Um dos suspeitos de participar do plano de ataque a bomba no show da Lady Gaga, que ocorreu no último sábado (3), foi solto após pagamento de fiança. O homem, identificado como Luis Fabiano da Silva, havia sido preso por porte de arma ilegal em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.

Para saber mais sobre este caso alarmante e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

