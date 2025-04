Suspeito de matar coronel tenta fugir escondido em trem mas acaba preso em SC Principal suspeito do crime tentava fugir com destino a São Francisco do Sul; outro homem, identificado como um “receptador”, já havia... ND Mais|Do R7 18/04/2025 - 07h25 (Atualizado em 18/04/2025 - 07h25 ) twitter

O principal suspeito de matar o coronel aposentado Roberto Silva, de 71 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (17) em Rio Negrinho, no Planalto Norte catarinense. O homem tentava fugir escondido em um trem quando foi avistado por seguranças da ferrovia.

Para mais detalhes sobre este caso e as investigações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

