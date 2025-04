Suspeito de matar estudante da USP é morto e encontrado com sinais de tortura Corpo de Bruna Oliveira da Silva foi encontrada em um estacionamento em 17 de abril; Esteliano era principal suspeito de matar estudante... ND Mais|Do R7 24/04/2025 - 22h00 (Atualizado em 24/04/2025 - 22h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O suspeito de matar a estudante da USP (Universidade de São Paulo), Bruna Oliveira da Silva, foi encontrado morto na noite de quarta-feira (23), informou a SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado. O corpo de Esteliano José Madureira, de 43 anos, estava com tiros na nuca, mais de dez lesões pelo corpo, sinais de tortura e as pernas amarradas por um pano branco e vermelho. Ele estava coberto com uma lona azul, abandonado na Avenida Morumbi, Zona Oeste da cidade.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Vingança com 13 tiros leva polícia a identificar 17 membros de facção na Grande Florianópolis

Furto de fios provoca falta de energia e reparo emergencial no Centro de Florianópolis

Aniversário de Palhoça: veja quatro curiosidades sobre o município