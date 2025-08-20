Suspeito de tentar estuprar adolescentes em SC afirma à polícia que ‘perdeu a cabeça’
Homem é suspeito de tentar estuprar adolescentes na rua, em Chapecó, no Oeste do estado; na segunda tentativa, ele arrastou a vítima...
O jovem de 21 anos que foi preso suspeito de tentar estuprar adolescentes de 15 anos em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, falou para a Polícia Militar que teria “perdido a cabeça” e alegou que não planejou a ação.
