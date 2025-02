Suspeito que forçou namorada a mentir sobre acidente é preso em SC; vítima pulou janela de casa Com o impacto, a mulher quebrou as duas pernas e fraturou a coluna em Chapecó; o suspeito obrigou vítima a mentir sobre acidente de... ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 15h46 (Atualizado em 13/02/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil investiga uma tentativa de feminicídio no bairro São Cristóvão, em Chapecó, Oeste de Santa Catarina. A vítima, uma mulher de 26 anos, pulou da janela para fugir das agressões, com o impacto, ela quebrou as duas pernas e fraturou a coluna no dia 19 de janeiro. O suspeito, que obrigou ela a mentir sobre acidente, foi preso.

Saiba mais sobre este caso chocante e as investigações em andamento consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

5 coisas no seu carro que bloqueiam a riqueza e a prosperidade

VÍDEO: Extintor revela sexo de bebê dos bombeiros em Itajaí; vote no nome

Powerball sorteia US$ 172 milhões e brasileiros podem participar da premiação online