Suspeito se passa por sobrinha, atrai e assassina ex-companheira em Chapecó

Uma mulher de 25 anos foi assassinada com pelo menos cinco disparos de arma de fogo na noite de sábado (22) em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O principal suspeito é o ex-companheiro, que fugiu do local do crime.

