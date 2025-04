Suspeitos de aplicar golpe do bilhete premiado em idosos são presos no Litoral Norte de SC Apenas uma vítima de golpe do bilhete premiado perdeu mais de R$ 100 mil; casos ocorreram em Joinville

ND Mais|Do R7 12/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 12/04/2025 - 05h05 )

