Suspeitos de assassinato em SC por causa de bicicleta de avó de traficante são presos Dupla foi presa suspeita de envolvimento no assassinato de Richard Humberto Sachs, de 28 anos ND Mais|Do R7 02/04/2025 - 22h26 (Atualizado em 02/04/2025 - 22h26 )

Dois homens foram presos nessa terça-feira (1º) em Itapoá, no Litoral Norte de Santa Catarina, suspeitos de envolvimento no homicídio de Richard Humberto Sachs, de 28 anos, conhecido como “Polaquinho”. O crime ocorreu em 13 de dezembro de 2024, no bairro Itapema.

