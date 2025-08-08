Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Suspeitos são presos em motel e caminhonete furtada é recuperada na Grande Florianópolis

Com o suspeito do furto, policiais apreenderam, no motel de São José, um equipamento chamado “jammer”, utilizado para bloquear diferentes...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Dois homens foram presos em um motel em São José, na noite de quinta-feira (7), e a polícia recuperou uma caminhonete furtada com um deles. Segundo a Polícia Civil, enquanto um era suspeito do furto, o segundo foi flagrado vendendo drogas no estabelecimento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa operação policial.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.