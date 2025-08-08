Suspeitos são presos em motel e caminhonete furtada é recuperada na Grande Florianópolis Com o suspeito do furto, policiais apreenderam, no motel de São José, um equipamento chamado “jammer”, utilizado para bloquear diferentes... ND Mais|Do R7 07/08/2025 - 21h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 21h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Dois homens foram presos em um motel em São José, na noite de quinta-feira (7), e a polícia recuperou uma caminhonete furtada com um deles. Segundo a Polícia Civil, enquanto um era suspeito do furto, o segundo foi flagrado vendendo drogas no estabelecimento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa operação policial.

Leia Mais em ND Mais:

Imprudência: motorista admite embriaguez após colidir com poste na SC-445

Confira as corridas de rua que movimentam Florianópolis em agosto

De hotel em hotel, falso turista dá golpe em estabelecimentos e furta lojas em Blumenau