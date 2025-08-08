Suspeitos são presos em motel e caminhonete furtada é recuperada na Grande Florianópolis
Com o suspeito do furto, policiais apreenderam, no motel de São José, um equipamento chamado “jammer”, utilizado para bloquear diferentes...
Dois homens foram presos em um motel em São José, na noite de quinta-feira (7), e a polícia recuperou uma caminhonete furtada com um deles. Segundo a Polícia Civil, enquanto um era suspeito do furto, o segundo foi flagrado vendendo drogas no estabelecimento.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa operação policial.
