Suspeitos usaram galão de óleo diesel para abastecer carros de luxo antes de roubo em SC Imagens de câmera de segurança ainda mostram dois veículos colidindo durante fuga da concessionária em Jaraguá do Sul ND Mais|Do R7 23/04/2025 - 22h25 (Atualizado em 23/04/2025 - 22h25 )

Novas imagens de câmeras de segurança revelaram que os suspeitos de roubar nove carros de luxo, em uma concessionária de Jaraguá do Sul (SC), levaram um galão de óleo diesel para abastecer os veículos antes do assalto. O crime aconteceu no início da tarde dessa terça-feira (22).

Para saber todos os detalhes sobre essa audaciosa ação criminosa, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

