Suspensão baixa entrega carro com mais de 450 kg de maconha na BR-282, em SC Peso chamou atenção da PRF em Xanxerê, no Oeste; Caixas de maconha ocupavam até o banco traseiro do carro ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 04/06/2025 - 12h37 )

O peso de um carro chamou a atenção de policiais rodoviários federais ao transitar pela BR-282, em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina, no fim da tarde da terça-feira (3). O veículo estava com a suspensão baixa. Ao ser abordado, o motorista saiu do carro com as mãos na cabeça dizendo: “perdi, perdi”, revelou a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

