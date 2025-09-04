Suspenso pela Anvisa, remédio contra distrofia de Duchenne gera apelo de deputados em SC Medicamento Elevidys, suspenso pela Anvisa em julho, é o único tratamento gênico disponível para crianças com a distrofia de Duchenne... ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 06h57 (Atualizado em 04/09/2025 - 06h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Parlamentares catarinenses estão em luta pela manutenção da patente do medicamento Elevidys, único disponível para tratamento de crianças com a distrofia de Duchenne (DMD), que afeta 700 novos meninos a cada ano. Uma moção à Anvisa foi aprovada por unanimidade na Alesc na última semana e o pedido é de urgência.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante luta!

Leia Mais em ND Mais:

Última semana do Le Rose celebra clássicos em menu de despedida

Flag Football: trio de Florianópolis é convocado para a seleção brasileira

Por que casa de 1950 foi demolida em uma das principais ruas de Blumenau?