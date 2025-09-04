Suspenso pela Anvisa, remédio contra distrofia de Duchenne gera apelo de deputados em SC
Medicamento Elevidys, suspenso pela Anvisa em julho, é o único tratamento gênico disponível para crianças com a distrofia de Duchenne...
Parlamentares catarinenses estão em luta pela manutenção da patente do medicamento Elevidys, único disponível para tratamento de crianças com a distrofia de Duchenne (DMD), que afeta 700 novos meninos a cada ano. Uma moção à Anvisa foi aprovada por unanimidade na Alesc na última semana e o pedido é de urgência.
Parlamentares catarinenses estão em luta pela manutenção da patente do medicamento Elevidys, único disponível para tratamento de crianças com a distrofia de Duchenne (DMD), que afeta 700 novos meninos a cada ano. Uma moção à Anvisa foi aprovada por unanimidade na Alesc na última semana e o pedido é de urgência.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante luta!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante luta!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: