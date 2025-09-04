Logo R7.com
Suspenso pela Anvisa, remédio contra distrofia de Duchenne gera apelo de deputados em SC

Medicamento Elevidys, suspenso pela Anvisa em julho, é o único tratamento gênico disponível para crianças com a distrofia de Duchenne...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Parlamentares catarinenses estão em luta pela manutenção da patente do medicamento Elevidys, único disponível para tratamento de crianças com a distrofia de Duchenne (DMD), que afeta 700 novos meninos a cada ano. Uma moção à Anvisa foi aprovada por unanimidade na Alesc na última semana e o pedido é de urgência.

