Sustentabilidade: Grupo ND realiza ação de neutralização de carbono

Nesta quarta-feira (16), o Grupo ND promoveu uma importante ação de neutralização de carbono por meio do plantio de mudas nativas em uma área degradada pertencente a uma comunidade indígena em Santa Catarina. A iniciativa faz parte do programa de sustentabilidade da empresa, que visa compensar as emissões de CO₂ geradas em suas operações.

