Susto! Caminhão de lixo perde o controle e atinge casa em que morador dormia no Sul de SC

ND Mais

Um caminhão de lixo perdeu o controle e colidiu na parede de uma casa no bairro Bussolo, antiga Cohab João de Barro, em Orleans, no Sul de Santa Catarina, por volta das 4h30 desta quarta-feira (4). Um guincho especializado atua na retirada do veículo.

Para mais detalhes sobre este incidente impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

