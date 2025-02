SUV por preço de fusca? Leilão de veículos da Receita Federal tem carro com 90% de desconto Leilão eletrônico ocorre no dia 25 de fevereiro, com destaque para SUVs, caminhões e carros populares; lances podem ser feitos até... ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 19h46 (Atualizado em 11/02/2025 - 19h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Receita Federal realizará um leilão de veículos no dia 25 de fevereiro, em São Paulo, com 83 lotes disponíveis. Entre os itens oferecidos estão automóveis, utilitários esportivos (SUVs), caminhonetes, caminhões, cavalos mecânicos, carretas, semirreboques, tratores, furgões, ônibus e micro-ônibus.

Não perca a chance de adquirir um veículo com até 90% de desconto! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Praia Brava, em Itajaí, ganhará maior spa residencial do Brasil; ‘a 150 metros da praia’

Ex-gerente de posto de combustível desvia R$ 2,2 milhões e se torna alvo da polícia em SC

PPP da iluminação pública de Joinville tem vencedor definido em leilão histórico