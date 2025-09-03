Logo R7.com
Tá na conta! Avaí paga parte dos salários atrasados dos jogadores antes de pegar o América-MG

Clube comunica que uma parte dos salários em atraso foi paga aos jogadores do Avaí nesta terça-feira

ND Mais

Tem dinheiro na conta dos jogadores do Avaí. Nesta terça-feira (2), horas antes do jogo contra o América-MG, o clube anunciou que quitou uma parte dos valores que está em atraso.

