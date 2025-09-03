Tá na conta! Avaí paga parte dos salários atrasados dos jogadores antes de pegar o América-MG Clube comunica que uma parte dos salários em atraso foi paga aos jogadores do Avaí nesta terça-feira ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 06h37 (Atualizado em 03/09/2025 - 06h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Tem dinheiro na conta dos jogadores do Avaí. Nesta terça-feira (2), horas antes do jogo contra o América-MG, o clube anunciou que quitou uma parte dos valores que está em atraso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

Justiça condena conselheiros afastados a pagarem indenização por danos morais a crianças em SC

Tráfico pelos Correios: Polícia Civil intercepta 15 kg de drogas na Grande Florianópolis

Justiça condena réus em SC e impõe indenizações de até R$ 140 mil a vítimas de furtos