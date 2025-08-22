Tannat Fogo: jantar harmonizado celebra o melhor do Uruguai em Florianópolis
Los Troncos Parrilla Uruguaya e vinícola Carrau, uma das mais renomadas do Uruguai, promovem uma noite exclusiva que une tradição,...
No sábado, 23 de agosto, às 19h30, o restaurante Los Troncos Parrilla Uruguaya promove uma experiência única para os amantes da alta gastronomia e vinhos raros. Em parceria com a tradicional Bodega Carrau, uma das vinícolas mais importante do Uruguai, será realizado o evento “Tannat & Fogo”, um jantar harmonizado de seis tempos, com o melhor da culinária uruguaia e rótulos históricos da marca.
