'Tanque de guerra' e defesa a armas químicas: como é o blindado do Bope de SC Veículo testado é adaptado para diferentes terrenos, tem tecnologia do fusca e custa R$ 5 milhões ND Mais|Do R7 28/04/2025 - 18h22

A PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina) testa um novo veículo blindado de origem checa, o Patriot II, que promete aumentar a eficiência das operações especiais no estado. Além de Santa Catarina, os estados de São Paulo e Paraná também avaliam o modelo para futuras licitações. A reportagem do Cidade Alerta, da NDTV Record, acompanhou os testes no Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), unidade responsável pela avaliação do blindado.

Saiba mais sobre as inovações e capacidades do blindado acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

