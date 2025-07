Tarifa de Trump pode provocar quebra na indústria e demissões em SC, avalia especialista Para especialista em direito tributário, tarifa de Trump sobre o Brasil pode provocar danos permanentes à economia de Santa Catarina... ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 08h17 (Atualizado em 11/07/2025 - 08h17 ) twitter

Os Estados Unidos são o principal parceiro comercial de Santa Catarina, motivo pelo qual a tarifa de Trump pode representar um baque em diferentes setores da economia estadual. O presidente norte-americano anunciou, nessa quarta-feira (9), uma taxa de 50% sobre exportações do Brasil para o país. Para especialistas no setor, a medida afeta a competitividade do estado e pode ter reflexos definitivos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro dos impactos dessa tarifa na economia catarinense!

