Tarifa dos EUA dá ‘golpe duro’ em polo moveleiro de SC com férias coletivas e demissões em jogo Em São Bento do Sul, polo moveleiro de SC, empresas registram cancelamentos, férias coletivas e risco de demissões por causa de tarifa... ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 03h17 (Atualizado em 12/08/2025 - 03h17 ) twitter

Com a imposição de uma sobretaxa de 50% sobre móveis brasileiros importados pelos Estados Unidos, o setor moveleiro de Santa Catarina enfrenta queda nas exportações, cancelamento de pedidos e férias coletivas em diversas empresas.

Saiba mais sobre o impacto dessa tarifa e as medidas que estão sendo tomadas no setor acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

