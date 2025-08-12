Tarifa dos EUA dá ‘golpe duro’ em polo moveleiro de SC com férias coletivas e demissões em jogo
Em São Bento do Sul, polo moveleiro de SC, empresas registram cancelamentos, férias coletivas e risco de demissões por causa de tarifa...
Com a imposição de uma sobretaxa de 50% sobre móveis brasileiros importados pelos Estados Unidos, o setor moveleiro de Santa Catarina enfrenta queda nas exportações, cancelamento de pedidos e férias coletivas em diversas empresas.
Com a imposição de uma sobretaxa de 50% sobre móveis brasileiros importados pelos Estados Unidos, o setor moveleiro de Santa Catarina enfrenta queda nas exportações, cancelamento de pedidos e férias coletivas em diversas empresas.
Saiba mais sobre o impacto dessa tarifa e as medidas que estão sendo tomadas no setor acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Saiba mais sobre o impacto dessa tarifa e as medidas que estão sendo tomadas no setor acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: