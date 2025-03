Tarifa zero permanente do Formiguinha é aprovada na Câmara de Florianópolis Projeto de Lei garante gratuidade nas linhas de micro-ônibus que atendem os morros da capital catarinense ND Mais|Do R7 18/03/2025 - 14h07 (Atualizado em 18/03/2025 - 14h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Câmara de Vereadores de Florianópolis aprovou na segunda-feira (17) a gratuidade permanente das linhas do Formiguinha. A decisão unânime evitou o retorno da cobrança de tarifas, previsto para 31 de março.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o transporte na cidade!

Leia Mais em ND Mais:

Joinville Vôlei vence o Neurologia Ativa e garante classificação antecipada na Superliga

Fernando Tokarski: historiador e escritor morre em SC aos 67 anos

Rio & Brasília