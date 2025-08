Tarifaço de Trump: 7 em cada 10 empresas exportadoras catarinenses preveem demissões Levantamento da Fiesc aponta que indústrias do Planalto Norte, Alto Vale do Itajaí e Serra catarinense seriam as mais afetadas pela... ND Mais|Do R7 01/08/2025 - 04h57 (Atualizado em 01/08/2025 - 04h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eduardo Valente

As indústrias exportadoras de Santa Catarina se preparam para os reflexos do tarifaço de Trump, previsto para começar no dia 6 de agosto, e sete, em cada dez delas, já preveem demissões nos próximos seis meses. Os dados fazem parte da pesquisa de impacto desenvolvida pela Fiesc (Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina), divulgados nesta quinta-feira (31).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes sobre o impacto do tarifaço de Trump nas empresas catarinenses!

Leia Mais em ND Mais:

Safra da tainha termina em SC com cotas quase esgotadas e disputas por aumento no arrasto

Universidade Gratuita: erro em cadastro transforma aluna do interior de SC em ‘milionária’

Criador de conteúdo simula desova de corpo para ganhar seguidores e vira alvo da polícia em SC