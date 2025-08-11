Tarifaço: duas cidades de SC estão entre as 20 mais atingidas pelas tarifas de Trump A taxa adicional aplicada pelo presidente dos Estados Unidos de 50% aos produtos brasileiros entrou em vigor na quarta-feira (6) e... ND Mais|Do R7 10/08/2025 - 23h17 (Atualizado em 10/08/2025 - 23h17 ) twitter

Jaraguá do Sul e Joinville estão entre as 20 cidades mais atingidas pelas tarifas de Donald Trump. A taxa adicional aplicada pelo presidente dos Estados Unidos de 50% aos produtos brasileiros entrou em vigor na quarta-feira (6) e afetou 906 municípios brasileiros. As exportações de Santa Catarina de máquinas, equipamentos elétricos e mecânicos desses municípios somam quase R$ 474 milhões em vendas anuais para o mercado americano, agora sujeitas à nova taxação decretada por Trump.

Para entender melhor como essas tarifas impactam a economia local, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

