Tarifas de água e esgoto ficarão mais caras em Joinville a partir de março

Os moradores de Joinville, no Norte de Santa Catarina, pagarão mais caro pelos serviços de água e esgoto a partir do mês de março. De acordo com o anunciado pela prefeitura nesta segunda-feira (4), o reajuste das tarifas será de 4,83%.

Para mais detalhes sobre os novos valores e como isso pode impactar seu bolso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

