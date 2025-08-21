Tati Barbieri marca presença em evento beneficente de luxo em SP com celebridades; veja fotos
Baile do BB reuniu atores e influenciadores, como Juliana Paes, Reinaldo Gianecchini, Maya Massafera e Yasmin Brunet
A influenciadora Tati Barbieri, natural de Blumenau, marcou presença no Baile do BB, no Hotel Rosewood, em São Paulo, no sábado (16). O evento de luxo, com caráter social, reuniu diversas celebridades, incluindo atores e influenciadores.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse evento incrível!
