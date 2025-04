Taxa das blusinhas: SC mantém ICMS das blusinhas abaixo do limite, contrariando entidades Fecomércio SC fez pedido formal para governo estadual aumentar a “taxa das blusinhas”, alegando que a medida acarretaria em maior isonomia... ND Mais|Do R7 12/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 12/04/2025 - 05h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alegando necessidade de equidade tributária, a Fecomércio SC fez um pedido ao governo do estado para Santa Catarina adotar o teto limite da alíquota de ICMS para compras internacionais. Como resposta ao pedido, o governo estadual afirmou que não pretende aumentar a “taxa das blusinhas” e que manterá o imposto abaixo do limite permitido.

Saiba mais sobre essa polêmica e suas implicações no comércio local, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

NDTV RECORD transmite Fortaleza x Internacional pelo Brasileiro neste domingo

Carro é tomado por chamas com o motorista dentro em Itapema

VÍDEO: Caminhão carregado de manga e melão tomba na serra da Vila Itoupava em Blumenau