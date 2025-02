Taxa de desemprego no trimestre até janeiro é a menor em 11 anos, afirma IBGE Um ano antes, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 7,6%, enquanto a deste semestre foi de 6,5% ND Mais|Do R7 27/02/2025 - 14h07 (Atualizado em 27/02/2025 - 14h07 ) twitter

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 6,5% no trimestre encerrado em janeiro de 2025, de acordo com os dados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) divulgados nesta quinta-feira (27), pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

