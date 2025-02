Taxa mínima no iFood: decisão pode afetar todos os pedidos e causar impacto no bolso Decisão do Judiciário de Goiás reconhece abusividade da exigência de pedido mínimo na plataforma e tem validade para todo território... ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 16h06 (Atualizado em 10/02/2025 - 16h06 ) twitter

Uma decisão tomada pela 10ª Vara Cível de Goiânia (GO), no dia 7 de fevereiro, reconheceu a exigência de taxa mínima no iFood como abusiva. A sentença determinou que a obrigatoriedade seja retirada, gradativamente, do aplicativo, o que poderá afetar o preço final do pedido para os consumidores.

Saiba mais sobre como essa decisão pode impactar seu bolso e o funcionamento do iFood consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

