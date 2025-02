Taxas de água e esgoto ficam mais caras em Santa Catarina em março; veja faixas de consumo Aumento, aprovado pela Aresc, considera o acumulado do IPCA entre abril de 2023 e setembro de 2024 ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 14h26 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h26 ) twitter

As taxas de água e esgoto irão pesar mais no bolso do catarinense em 2025. O reajuste, aprovado pelas agências reguladoras do serviço público no estado, será de 5,56% e passa a valer em março. Segundo a Casan (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento), a correção considera o acumulado do IPCA entre abril de 2023 e setembro de 2024.

Saiba mais sobre como esse reajuste pode impactar seu orçamento consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

