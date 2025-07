TCE alerta 68 cidades de SC por baixa arrecadação e excesso de gastos com pessoal Mais de 100 notificações foram emitidas após municípios não atingirem metas fiscais no 1º quadrimestre ND Mais|Do R7 10/07/2025 - 01h57 (Atualizado em 10/07/2025 - 01h57 ) twitter

O TCE-SC (Tribunal de Contas de Santa Catarina) notificou municípios do estado por baixa arrecadação e ultrapassar os limites de despesas. Segundo o balanço econômico publicado na quarta-feira passada (3), 68 municípios foram alertados por registrar arrecadação menor do que a prevista em lei e 14 cidades do estado foram notificadas por ultrapassarem o limite de gastos com servidores.

