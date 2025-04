TCE apura superfaturamento em contratos de iluminação pública de cidade de SC Empresa que presta serviços de iluminação pública em Barra Velha teria recebido valores indevidos ND Mais|Do R7 03/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 03/04/2025 - 20h06 ) twitter

O TCE/SC (Tribunal de Contas de Santa Catarina) determinou a suspensão do pagamento de valores que seriam superfaturados em um contrato de manutenção da iluminação pública de Barra Velha, no Litoral Norte do Estado. A medida cautelar, divulgada nesta quarta-feira (2) foi tomada após auditoria da Diretoria de Licitações e Contratações, que apontou irregularidades nos pagamentos à empresa Mercolux.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as irregularidades e as medidas tomadas pelo TCE/SC.

