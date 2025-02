TCE cobra ações para preservação da Lagoa do Peri; GT deve ser criado em Florianópolis A decisão do TCE estipula a criação de um plano de expansão do Sistema de Abastecimento de Água Costa Sul/Leste; e também cobra medidas... ND Mais|Do R7 03/02/2025 - 10h47 (Atualizado em 03/02/2025 - 10h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O TCE/SC (Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina) determinou no dia 24 de janeiro, a criação de grupo de trabalho e elaboração de plano de expansão de médio e longo prazos para a Lagoa do Peri, em Florianópolis.

Saiba mais sobre as ações necessárias para a preservação da Lagoa do Peri consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

O que se sabe sobre o início das obras de expansão da SC-401

Praias da Grande Florianópolis têm preços 35% menores que a capital; veja pesquisa

Temperaturas em Itajaí devem chegar aos 39°C durante a semana