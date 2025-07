TCE investiga aditivos do contrato entre Prefeitura de Florianópolis e CentroSul Tribunal de Contas do Estado abriu um processo de fiscalização para averiguar se houve irregularidades nas prorrogações do acordo original... ND Mais|Do R7 24/07/2025 - 20h58 (Atualizado em 24/07/2025 - 20h58 ) twitter

O contrato que rege a concessão do CentroSul virou alvo de questionamentos no TCE/SC (Tribunal de Contas do Estado). O órgão abriu um processo de fiscalização para apurar possíveis irregularidades nas prorrogações do acordo original, firmado em 1996, e que deveria ter sido encerrado em 2021. A investigação quer entender por que o contrato foi prorrogado mesmo depois de seu prazo ter se encerrado. O TCE também questiona se houve estudo econômico que justificasse a renovação e se o aditivo foi assinado por autoridades com competência legal para isso.

Para mais detalhes sobre essa investigação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

