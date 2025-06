TCE pede esclarecimentos sobre edital para construção de presídios em Santa Catarina Secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Jerry Edson Comper, tem até sexta-feira (27) para apresentar justificativas, ou licitação... ND Mais|Do R7 25/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 25/06/2025 - 20h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O TCE-SC (Tribunal de Constas do Estado de Santa Catarina) solicitou informações à SIE (Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade) a respeito do edital para construção de presídios em Santa Catarina, após encontrar possíveis irregularidades no documento. Segundo o órgão, edital da Concorrência Eletrônica número 52/2025 possui, ao menos, quatro indícios que demandam ajustes, ou correções. O titular da pasta, secretário Jerry Edson Comper, tem até sexta-feira (27) para apresentar uma justificativa ao Tribunal.

Para mais detalhes sobre as irregularidades e o que pode acontecer com o edital, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Criciúma abre turnê dos Harlem Globetrotters em Santa Catarina após 15 anos; o que esperar?

Cooperativa de SC atingida por vendaval estima prejuízo de R$ 30 milhões

FOTOS: Conheça os pratos inéditos do Festival Gastronômico de Pomerode 2025