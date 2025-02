TCE questiona municípios sobre decretos de calamidade pública financeira Tribunal de Contas do Estado enviou ofícios aos três municípios catarinenses que declararam calamidade pública financeira pedindo que... ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 22h46 (Atualizado em 29/01/2025 - 22h46 ) twitter

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) mostrou que está atento aos pedidos de calamidade pública financeira decretados por municípios catarinenses. Nesta quarta-feira, a instituição pediu informações às três prefeituras que lançaram mão do inédito expediente em Santa Catarina em janeiro deste ano.

Saiba mais sobre as medidas que o TCE está tomando e as implicações para os municípios consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

