Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

TCE-SC aponta irregularidades em pregão de R$ 80 milhões para colocar câmeras nas escolas

Exigências podem colocar em risco a isonomia do processo e causar prejuízos financeiros ao governo do Estado, alerta TCE-SC

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Uma análise do TCE-SC (Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina) apontou indícios de irregularidades em pregão eletrônico, aberto para contratação de serviços de monitoramento eletrônico em escolas da rede estadual. No entendimento do órgão, ao menos duas exigências destacadas no certame 481/2025 estão em desacordo com a lei 14.133/2021, a chamada Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Saiba mais sobre as irregularidades e as medidas tomadas consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.