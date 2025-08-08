TCE-SC aponta irregularidades em pregão de R$ 80 milhões para colocar câmeras nas escolas
Exigências podem colocar em risco a isonomia do processo e causar prejuízos financeiros ao governo do Estado, alerta TCE-SC
Uma análise do TCE-SC (Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina) apontou indícios de irregularidades em pregão eletrônico, aberto para contratação de serviços de monitoramento eletrônico em escolas da rede estadual. No entendimento do órgão, ao menos duas exigências destacadas no certame 481/2025 estão em desacordo com a lei 14.133/2021, a chamada Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
Uma análise do TCE-SC (Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina) apontou indícios de irregularidades em pregão eletrônico, aberto para contratação de serviços de monitoramento eletrônico em escolas da rede estadual. No entendimento do órgão, ao menos duas exigências destacadas no certame 481/2025 estão em desacordo com a lei 14.133/2021, a chamada Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
Saiba mais sobre as irregularidades e as medidas tomadas consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Saiba mais sobre as irregularidades e as medidas tomadas consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: