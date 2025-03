Tchau, calor? Temperaturas não devem passar de 26°C com chegada de frente fria a SC Santa Catarina registra queda nas temperaturas com chegada de frente fria esta semana; previsão inclui chuvas e temporais isolados ND Mais|Do R7 10/03/2025 - 20h25 (Atualizado em 10/03/2025 - 20h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A chegada de uma frente fria ao Brasil trouxe alívio para a região Sul, com temperaturas abaixo dos 20°C em áreas de Santa Catarina. Comparando os mapas de calor do último domingo (9) e desta segunda-feira (10), é possível notar a queda significativa nas temperaturas, especialmente após dias de calor intenso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as mudanças climáticas em Santa Catarina!

Leia Mais em ND Mais:

Elon Musk denuncia ciberataque massivo ao X nesta segunda: ‘Ação de um país ou grupo poderoso’

Mulher faz compras com cartão do marido após ele ser morto, esquartejado e colocado no freezer

Homem morre eletrocutado em propriedade rural de SC