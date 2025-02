Teatro municipal de Joinville poderá ser construído no antigo Cine Palácio Construção do teatro municipal pode receber um investimento de até R$ 80 milhões ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 14h47 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h47 ) twitter

A possibilidade de construção de um teatro municipal em Joinville, no Norte de Santa Catarina, foi uma das pautas do encontro entre o prefeito Adriano Silva (NOVO) e o governador Jorginho Mello (PL) nesta quinta-feira (6). Discutido há anos na cidade, o projeto pode se tornar realidade usando a estrutura do antigo Cine Palácio, na região central.

Para mais detalhes sobre esse projeto que pode transformar a cultura local, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

