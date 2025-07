Técnica há 20 anos foi quem aplicou antídoto enganado em bebês em SC; erro pode ir à Justiça Caso ocorreu em Canoinhas e envolveu 11 recém-nascidos; parte das famílias cogita processar hospital ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 06h16 (Atualizado em 17/07/2025 - 06h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O caso da aplicação equivocada de antídoto de cobra em 11 recém-nascidos no Hospital Santa Cruz de Canoinhas, em Santa Catarina, segue com novos desdobramentos. Algumas famílias informaram a intenção de acionar judicialmente a instituição, embora essa não seja a posição da maioria. Em resposta, a direção do hospital afirmou que está ciente das possíveis ações e que irá colaborar com a Justiça. A gestora do Hospital Santa Cruz, Karin Adur, reforçou o compromisso da unidade em lidar com o caso de forma transparente.

Para mais detalhes sobre este caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

No Dia da Cobra, jiboia de 2,5 metros tratada como ‘pet’ é apreendida em Joinville

Jovem é acusado de estelionato após abastecer o carro e fugir de posto três vezes em SC

ICMS zerado em SC: veja quais produtos da cesta básica ficam isentos após aprovação na Alesc